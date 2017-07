Electroshock Marseille : Découvrez le report vidéo de la soirée !

C'était il y a une semaine mais on ne s'en lasse pas ! Pour la dernière soirée Electroshock de la saison, Virgin Radio vous a donné rendez-vous sur le rooftop R2 à Marseille. C'est dans un cadre exceptionnel, face à la mer, que Morgan et l'quipe du Virgin Tonic ont animé la plus grosse soirée électro de France qui affichait un superbe line up réunissant Martin Solveig, The Avener, Busy P, Orlinski, Aslove, Huko, FDVM et Domenico Torti. Pour vous replonger dans le bain on vous invite à découvrir sans plus attendre le report en vidéo de la soirée !

Sets de folie offerts par notre superbe line up de DJ, animation au top de Morgan, participation de Camille Combal et la team du Virgin Tonic, plus grand selfie de France, soleil, mer : tous les ingrédients étaient réunis pour vous offrir la meilleure des soirées Electroshock qui soit. On a hâte d'être déjà à la rentrée pour vous faire vivre de nouvelles soirées électro toujours plus folle !