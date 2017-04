Lost Frequencies retourne le Zénith de Nantes !

Connu des titres catchy comme Are You With Me ou Reality, Lost Frequencies a continué de travailler et de composer. Cette fois, il nous revient avec un nouveau single - What Is Love. C’est plus indé, toujours aussi électro et surtout, incroyablement efficace. Sorti le 10 mars dernier, le titre s’est déjà imposé et à Nantes, on l’a validé;

Il vient d'entrer sur scène ! @LFrequencies fait vibrer le public #electroshock de Nantes ???? pic.twitter.com/uJK3RRZHDT — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Le jeune Belge rempile pour une nouvelle édition et comme toujours, il est venu les bras chargés de tubes. Au programme de son DJ Set, tous les morceaux qui ont fait son succès - de Are You With Me à All Or Nothing en passant par What Is Love. Parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, Lost Frequencies est arrivé sur scène avec une horde de danseurs et forcément, sa prestation a fait effet.

A force de le voir fouler la scène d'Electroshock et de l'écouter sur nos ondes, tout le monde connaît les hits signés Lost Frequencies. Alors quand il commence à jouer Reality, tout le Zénith se met à chantonner et à danser. Pas étonnant, ce titre est comme une madeleine de Proust : on ne sait pas pour vous ni même pour tous ceux qui étaient au Zénith mais nous, ce titre nous rappellent toujours des souvenirs. Pour apporter un peu de fraicheur, il en offre une nouvelle version et visiblement, elle a plu. Pour clôturer son set, il choisit de jouer What Goes Around Comes Around et non, cela n'a rien à voir avec Justin Timberlake.

inutile de préciser qu'il ne pouvait pas trouver mieux pour quitter la scène en vainqueur. Maintenant, place à Feder.