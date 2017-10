Le 30 novembre prochain, il faudra être à Paris. Virgin Radio vous prépare la plus grosse soirée électro jamais organisée et jusqu'à présent, le line-up faisait plus qu'envie : on savait déjà que Martin Solveig, Kungs, The Avener, FEDER, Ofenbach, Orlinski, Felix Jaehn et Lost Frequencies seraient de la partie. Mais la bonne nouvelle, c'est que trois nouveaux noms (et pas des moindres) se sont ajoutés à la programmation. Non, vous ne rêvez pas : Justice, Synapson et Robin Schulz feront -eux aussi- escale à Bercy !

On ne vous fera pas l'affront de vous les présenter : Justice est le duo qui fait briller la France depuis des années (et encore plus depuis la sortie de son album Woman). Leur réputation n'est pas plus à faire, tout comme Synapson. Pour rappel, Paul et Alexandre ont fait vibrer Poupet lors du World Tour France du Virgin Tonic. Enfin, on doit à Robin Schulz des hits comme Sugar ou le remix de Prayer in C. Si vous n'avez toujours pas vos places, on vous rappelle (gentiment) qu'elles sont à gagner via Virgin Radio ! Que vous écoutiez l'antenne ou que vous décidiez de participer au concours, il y a toujours moyen de repartir avec son invitation. Si après ça vous n'êtes pas convaincus, on ne sait pas ce qu'il vous faut !