Cette année, Julian Perretta est partout ! Son dernier album a cartonné grâce à des morceaux comme I cry ou Miracle mais évidemment, vous le connaissez pour son mythique Wonder Why. Chez Virgin Radio, on le suit depuis suffisamment longtemps pour avoir conscience du potentiel de cet anglais talentueux. Habitué de la scène d’Electroshock, il est de retour pour cette édition spéciale à Nantes.

Après le passage remarqué de Domenico Torti, Julian Perretta entre en scène avec son hit I Cry et il ne faut pas longtemps pour s'approprier la scène. Le britannique saute dans tous les sens, invitant le public à faire de même. Après l'avoir entendu sur les ondes pendant des semaines, la version live du morceau lui donne une toute autre dimension - croyez-nous ! Venu défendre son dernier album, il en profite pour jouer Tied Up - sorti le 17 février dernier. Mais la chanson qui fait monter la tension d'un cran, c'est Miracle. Pour preuve, la foule scande les paroles à s'en arracher les cordes vocales et nous, on serait presque tentés de les imiter. Il quitte la scène aussi vite qu'il est venu (malheureusement) mais il peut se vanter d'avoir fait monter la température !