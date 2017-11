Before Electroshock : Gagnez vos places pour assister à l'émission avec The Avener, Synapson... le 30/11

Electroshock c'est l'événement à ne pas manquer ce mois ci à Paris. Comme vous le savez on vous donne rendez-vous le 30/11 à l'AccorHotels Arena pour une soirée de folie avec Justice, Robin Schultz, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Lost Frequencies, Synapson, Ofenbach et Orlinski, sans oublier Cauet ! Pour y assister vous pouvez toujours tenter votre chance via notre jeu concours. La bonne nouvelle c'est qu'on vous prépare une petit surprise, toujours dans le cadre d'Electroshock. Les auditeurs de Virgin Radio sur Paris et sa région qui nous écoute sur le 103.5 vont pouvoir profiter des interviews et lives de quatre artistes du line up. The Avener, Synapson, Lost Frequencies et Orlinski seront derrière le micro de Marion, entre 14h et 18h le jeudi 30/11. Pour gagner vos places pour le Before Electroshock, suivez le guide !

Pour assister au Before Electroshock qui se tiendra en direct de l'hôtel Ibis Paris Bastille, c'est super simple. Rendez-vous sur le formulaire de jeu, répondez à la question, laissez nous vos coordonnées complètes et n'oubliez pas de consulter le règlement. Les gagnant seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous et rendez-vous le 30 novembre pour une journée 100% Electroshock.