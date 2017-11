Electroshock, Jamiroquai, Vianney... les concerts à ne pas manquer en novembre à Paris

Le mois de novembre s'est ouvert sur un joli concert, celui d'Angus et Julia Stone au Zénith de Paris, le duo est également à retrouver en interview sur VirginRadio.fr, et le reste du mois promet d'être tout aussi intéressant. A commencer parce que le 30 novembre vous avez rendez-vous pour la plus grosse soirée électro de France ! Electroshock s'installe à l'AccorHotels Arena pour un set plus bouillant que jamais avec Justice, Robin Schultz, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder et plein d'autres pointures du genre. Si vous n'avez pas encore participé au jeu concours pour remporter vos places, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

Petit Biscuit ne sera pas à l'affiche d'Electroshock pour cette édition parisienne, mais la bonne nouvelle c'est qu'il passera au Zénith de Paris le 21 novembre et que vous pouvez encore gagner vos places jusqu'à la fin de la semaine sur VirginRadio.fr ! Le petit prodige de l'électro n'a pas encore d'album mais suffisamment de mix pour vous faire danser.

Après 7 ans d'absence Jamiroquai est revenu avec un huitième album en mars dernier. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir lors des festivals de l'été, la séance de rattrapage c'est le 29 novembre à l'AccorHotels Arena. Le concert est déjà complet, on espère donc que vous avez pu chopper vos places.

La tournée de Vianney est officiellement lancée et le chanteur passera par de nombreux Zénith, dont celui de Paris. Victime de son succès, la date est malheureusement déjà complète. Si vous n'avez pas vos places, il faudra miser sur la date du 9 juin 2018 pour voir l'interprète de Je m'en vais et Dumbo sur scène à Paris. Cette date qui aura lieu à l'AccoHotels Arena est déjà quasi sold out alors ne tardez pas !

Là encore c'est complet, probablement parce qu'il s'agit des concerts les plus attendus à paris. Damon Albarn et sa team seront deux soirs de suite sur la scène du Zénith pour des shows qui s'annoncent assez spectaculaire. Gorillaz est en effet connu pour soigner à l'extrême les effets visuels de ses concerts.

On a beaucoup parlé d'eux au moment de la sortie d'Overnight, le titre étant produit par Daft Punk, mais les australiens ne sont pas des simples héritiers de Thomas Bangalteret Guy-Manuel de Homem-Christo. Leur date à la Cigale sera l'occasion de découvrir leur univers soft rock, funk, disco et soul gorgé de soleil !

Oscar & The Wolf dévoilait son deuxième album, Infinity, il y a quelques semaines. Un nouvel opus où il continue de creuser un sillon si particulier, celui d'une musique électro pop très sensuelle mais aussi flirtant avec la trap. Des sonorités que l'on a hâte de découvrir en live, rendez-vous est donc pris le 16 novembre au Yoyo !