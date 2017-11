ElectroShock : Gagnez votre casque JBL !

C’est la soirée de cette fin d’année, la soirée à ne rater sous aucun prétexte, ElectroShock débarque à l’AccorHotels Arena à Paris le 30 novembre ! Martin Solveig, Kungs, Justice, Robin Schulz, Synapson, The Avener, Feer, Ofenbach, Richard Orlinski, Felix Jaehn et Lost Frequencies vont vous faire vibrer toute la nuit ! On vous fait toujours gagner des places à l’antenne ou sur VirginRadio.Fr, mais on a décidé de vous faire encore des cadeaux !

Du 20 au 29 novembre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre casque JBL ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous !