Electroshock enflamme le Zénith de Nantes, le report vidéo !

S’il y avait bien un endroit où il fallait être vendredi 7 avril dernier, c’est bien le Zénith de Nantes à l’occasion de la neuvième édition d’Electroshock. La plus grande soirée électro de France a posé ses amplis et autres tables de mixages en Bretagne et on parie que le public déchainé d’Electroshock n’a pas été déçu du déplacement. Virgin Radio avait réuni pour vous les meilleurs artistes du moment de sa playlist électro, on se souviendra notamment de la clôture magistrale assurée par le jeune Kungs, le formidable voyage que nous a fait vivre Mome ou encore le lâcher de ballons spectaculaire sur le set de nos copains de Synapson. Tant de bons souvenirs qu’on vous propose de revivre à travers notre vidéo report de l’évènement ci-dessous !

Merci encore à nos superbes artistes qui ont fait danser le Zénith de Nantes all night long, merci à nos nombreux partenaires mais surtout merci à vous chers auditeurs qui avez encore une fois répondu présents à l’événement et qui avez mis le feu au dancefloor ! Rendez-vous prochainement pour la dixième édition, et attendez vous à l’occasion de ce chiffre rond à encore plus de surprises… Stay tuned !