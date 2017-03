Electroshock, Ed Sheeran, Ariana Grande… les news musique de la semaine

Que s’est-il passé cette semaine dans le monde de la musique ? Beaucoup de choses, quelques sorties d’albums/mixtape/EP très très cool ( The Shins, Charli XCX, Mai Lan), des clips très très sympas ( Linkin Park, The Weeknd, Glass Animas) mais ce n’est pas tout ! Si vous êtes passés à côté de la rubrique musique de VirginRadio.fr cette semaine, petite session de rattrapage. Avec pour commencer Electroshock Nantes, depuis le début de la semaine on vous fait gagner vos places pour la plus grosse soirée electro de France made in Virgin Radio qui se tiendra le 7 avril prochain dans le cité des ducs. Vous avez encore largement le temps de participer pour remporter vos places alors n’hésitez pas !

Ed Sheeran chante Love Yourself

Cette semaine Ed Sheeran a repris ce qui lui était acquis de droit, à savoir la chanson Love Yourself. Ce tube c’est lui qui l’a écrit avant de l’offrir à Justin Bieber, et nombre sont les internautes à avoir déclaré que le morceau était encore mieux chanté par le rouquin !

Ariana Grande et John Legend dans le clip de Beauty & The Beast

Disney a dévoilé le clip de la chanson titre de La Belle et La Bête, Beauty and The Beast avec Ariana Grande et John Legend. Pour l’occasion le duo a revêtu ses plus beaux habits et on peut même apercevoir le duo interprété par Emma Watson ( Belle) et Dan Stevens ( La Bête) faire une apparition dansante !

Her dévoile la date de sortie de son nouvel EP

Her nous avait promis être de retour avec une tape 2 pour le printemps, et on a enfin la date. Leur concert à la Gaité Lyrique étant déjà complet, il faudra patienter pour entendre leurs nouvelles chansons en live !

Chris Martin de Coldplay est fan de Jain

Interrogé sur ses chansons préférée du moment Chris Martin ( Coldplay) a révélé qu’il avait eu un véritable coup de coeur, entre autres, pour Makeba de Jain…