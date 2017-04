Si son nom vous dit quelque chose, c’est tout à fait normal : Domenico Torti est le DJ qui se charge d’ouvrir TOUS les Electroshock, sans exception. Ses remixes de Daft Punk, Christine & The Queens ou encore de London Grammar sont restés gravés dans l’esprit collectif et d’ailleurs, on en profite pour vous glisser qu’il se cache derrière tous les arrangements de la comédie musicale Saturday Night Fever - une raison de plus pour y aller ! Mais ce soir, Domenico Torti a laissé de côté les boules à facettes et John Travolta pour mieux s’attaquer au public de Nantes.

Comme à chacun de ses passages, Domenico Torti s'est donné pour mission de faire bouger la salle. Au programme, du Daft Punk et un peu de disco - de quoi mettre le Zénith nantais dans l'ambiance ! Il jongle entre Earth Wind and Fire et MGMT comme nous, on changerait de T-shit - avec une facilité déconcertante. Dans la salle, on se déchaîne déjà et voir la foule bouger comme si cet Electroshock était le dernier nous annonce quatre heures de show incroyables.

Il l'a déjà prouvé en s'attaquant à des artistes différents mais clairement, Domenico Torti est un DJ caméléon, le genre de DJ capable de se mesurer à n'importe quel genre. Ouvrir n'est jamais facile, ce n'est jamais simple de se jeter le premier dans l'arène. Mais avec ses mixes aussi éclectiques qu'efficaces, il n'a eu aucun mal à chauffer la salle. Quand le public reconnaît Drake, il ne lui faut pas longtemps pour se lâcher. En même temps, le chanteur Canadien est une valeur sûre, on ne vous apprend rien ! Parce qu'il est toujours là où on ne l'attend pas, il propose un remix de Toxic (par Britney Spears) et évidemment, c'est un carton plein. Si vous pensiez que Britney et électro n'étaient pas compatibles, c'est que vous n'avez jamais vu Domenico Torti à l'oeuvre. Il quitte la scène sous les acclamations du public qui est fin prêt à commencer la soirée.