Electroshock Paris: L'AccorHotels Arena sous le charme de Domenico Torti ! (report)

Pour ce nouvel Electroshock parisien, Virgin Radio a choisi l'AccorHotels Arena. Et lors de chaque édition, c'est Domenico Torti qui se jette en premier dans l'arène. Toulouse, Marseille, Strasbourg ou Paris, il sait comment aborder une scène avant les autres. Domenico succède donc à Gaetan Laurent et pour charmer la foule, il a préparé une playlist parfaitement équilibrée - passant par le hip-hop, le rock et, évidemment, l'électro.

Domenico Torti, c'est justement le genre de DJ capable de passer du hip-hop au hard rock en un battement de cils. Les amateurs de rock classique ont pu se déchaîner sur Highway To Hell d'AC/DC pendant que les plus jeunes auront reconnu Alice Merton et son très entraînant No Roots. Après ça, il nous aura offert une toute nouvelle version de Portishead - de quoi ne faire découvrir le titre Give Me a Reason sous un autre jour. Parce que c'est une valeur on ne peut plus sûre, il remixe (et dépoussière) ensuite l'un des plus grands hits de Michael Jackson. Domenico Torti, éclectique ? Oui, absolument ! Pouvait-il se produire à l'AccorHotels Arena sans jouer un bon vieux Harder Better Faster Stronger de Daft Punk ? Non, évidemment ! Et puis, Daft Punk, c'est un sujet qu'il maîtrise (très bien).

#electroshock c'est parti pour un pur moment electro — Clv (@G251504) 30 novembre 2017

Les fans de disco auront même droit à un remix de September (Earth, Wind & Fire). Que demander de plus ? MGMT, peut-être ! C'est là-dessus qu'il terminera son set. Un Electoshock de plus, un passage réussi supplémentaire. Chapeau, Domenico !