Electroshock à Nantes : Un public déchainé, le best-of

Qu’on se le dise, hier soir le Zénith de Nantes a vibré. La plus grande soirée électro de l’année Electroshock y a posé ses amplis et tables de mixage pour offrir aux auditeurs bretons de Virgin Radio une soirée digne de ce nom, avec un line-up réunissant les meilleurs artistes électro du moment. Parmi les invités on retrouvait notamment les deux jeunes prodiges Kungs et Petit Biscuit, nos copains de Synapson ou le duo en vogue Ofenbach. Les beaux souvenirs sont nombreux et la soirée inoubliable et tout cela n’aurait pas pu avoir lieu sans le public complètement déchaîné au Zénith de Nantes. Revivez l’événement côté spectateurs !

Cette dinguerie du vendredi!! Merci @VirginRadiofr !! @PetitBiscuit on en parle de la petite de son nouveau son? La folie ! ????????#electroshock pic.twitter.com/WeCa81kjWI — Javier De La Silva (@OrlandoDS1) 8 avril 2017

Meme si je suis resté debout pendant 6h, voir Kungs,Petit Biscuit,Ofenbach ou Feder en live c'était juste magique ! ❤️ #electroshock — Max ???? (@Maax_Ghrd) 7 avril 2017

Y A PAS À DIRE ELECTROSHOK C'ÉTAIT UNE TUERIE @VirginRadiofr #electroshock — man's (@Manouiille) 8 avril 2017

Photos par Anthony Ghnassia