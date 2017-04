Electroshock à Nantes : Suivez la soirée du 7/04 en live sur Facebook, VirginRadio.fr et Virgin Radio !

La seconde édition 2017 d’Electroshock, la plus grande soirée électro de France, vous donne rendez-vous ce vendredi 7 avril au Zénith de Nantes pour une nuit qui s’annonce riche en émotions. Au programme, les meilleurs artistes électro de la playlist Virgin Radio feront danser les Bretons toute la nuit, Kungs, Feder, Lost Frequencies, Petit Bscuit, Synapson, Ofenbach, Julian Perretta, Richard Orlinski, Mome et Domenico Torti seront de la partie. Si vous n’avez pas pu obtenir vos invitations, pas de panique, on a pensé à vous ! L’évènement sera à suivre dès 19h30 en direct par le biais du player ci-dessous sur VirginRadio.fr et en Facebook Live sur la page officielle de Virgin Radio. L’intégralité de la soirée sera ensuite diffusée à l’antenne de Virgin Radio à partir de 21h.

Pendant toute la soirée et à partir de maintenant, vous pouvez d’ores et déjà réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Electroshock. Un tweetwall sera affiché au Zénith de Nantes le jour J, que vous soyez dans la salle ou devant votre ordo et/poste radio, on veut y voir toutes vos impressions ! Ne manquez pas le rendez-vous, on vous le rappelle, dès 19h30 sur VirginRadio.fr et sur la page Facebook officielle de Virgin Radio et à partir de 21h à l’antenne de Virgin Radio.