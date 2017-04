Electroshock à Nantes : Revivez la soirée en photos !

C’était IN-CROYABLE, la soirée Electroshock à Nantes restera dans les annales c’est sûr, on a passé une soirée de dingue et on espère que vous aussi ! Parmi les sets marquants on se souviendra de la clôture magistrale de Kungs, du lâcher de ballons sur Synapson ou encore d’un Feder en terrain conquis et en très grande forme. Tous les artistes présents étaient là pour vous faire danser toute la nuit et nos pieds tout endoloris confirment qu’ils ont réussi leur pari ! Le public aussi était en grande forme et les Bretons n’ont pas failli à leur réputation… Merci à vous chers auditeurs, merci à nos supers DJs ! Que vous ayez été de la partie ou non, on vous propose de revivre l’évènement avec notre galerie photos ci-dessous !

