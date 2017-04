Electroshock à Nantes : Revivez la soirée à travers Twitter !

S’il y a un endroit où il fallait être hier soir, c’est bien le Zénith de Nantes. Virgin Radio a investi la salle pour la plus grande soirée électro de l’année, Electroshock ! Devant des milliers d’auditeurs qui ont obtenu leurs places sur invitation uniquement, les meilleurs artistes électro de notre playlist se sont produits et dire qu’ils ont assuré est un euphémisme. Ils ont tous assurer ! Entre la clôture magistrale de Kungs, le lâcher de ballons sur Synapson ou encore le voyage signé Mome, la soirée a été des plus riches en émotion. Si vous n’avez pas pu être de la partie ou voulez tout simplement revivre l’événement parce que vous vous êtes bien trop éclatés, retrouvez ci-dessous le meilleur de Twitter sur la soirée !

Les artistes se sont régalés

Quel beau voyage ensemble! Merci Nantes ! <3 On enchaine ce soir au @FestPanoramas ????✌#livetour #electroshock

Thank you electroshock !!! pic.twitter.com/BaZ1sUFQnO — Julian Perretta (@julianperretta) 7 avril 2017

Mais surtout VOUS avez passé une soirée inoubliable

Cette dinguerie du vendredi!! Merci @VirginRadiofr !! @PetitBiscuit on en parle de la petite de son nouveau son? La folie ! ????????#electroshock pic.twitter.com/WeCa81kjWI — Javier De La Silva (@OrlandoDS1) 8 avril 2017

Meme si je suis resté debout pendant 6h, voir Kungs,Petit Biscuit,Ofenbach ou Feder en live c'était juste magique ! ❤️ #electroshock — Max ???? (@Maax_Ghrd) 7 avril 2017

@LFrequencies à #electroshock ce soir à Nantes c'était un truc de fou! — mathilde (@mathildehnx) 7 avril 2017