A force de les voir défiler, vous devez savoir comment fonctionne Electroshock. Parce que cette soirée 100% électro est un cadeau de Virgin Radio à ses auditeurs, les chanceux qui ont remporté leurs places ont aussi gagné leurs séjours (on ne fait pas les choses à moitié). A quelques heures de l’ouverture des portes, les bus mis en place pour l’occasion ont pris la route : direction Nantes ! Et pour que vous ne manquiez pas ne serait-ce qu’une seconde du périple, on a les photos !

Rennes, La Rochelle, Brest... ils arrivent de partout pour faire la fiestaaa au @ZenithNantes !! #Electroshock pic.twitter.com/lt3YEbX9GW — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

En route vers le Zénith de Nantes pour un #Electroschock sold out devant 8000 personnes ! Merci à vous ! On vous aime ❤️ pic.twitter.com/ryoOPxInX3 — Freddo (@FreddoPau) 7 avril 2017

Ne manquez pas le rendez-vous, on vous le rappelle, dès 19h30 sur VirginRadio.fr et sur la page Facebook officielle de Virgin Radio et à partir de 21h à l’antenne de Virgin Radio !