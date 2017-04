D’ici quelques heures, le Zénith de Nantes sera un véritable dancefloor. Pour cette nouvelle édition d’Electroshock, la crème de l’électro s’est réunie : Kungs, Feder, Synapson, Mome ou encore Richard Orlinski ont répondu présent et pour que tout soit parfait, ils sont allés se familiariser avec la scène. Nous, on vous a fait un petit tour du propriétaire ! Et pour ne rien manquer des coulisses, n'oubliez pas de suivre Virgin Radio sur Snapchat !

On vous emmène dans les coulisses d' #Electroshock au Zénith de Nantes !! Ajoutez-nous sur #Snapchat et accrochez-vous les copains ???? pic.twitter.com/VgtRonCNLO — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

En pleine préparation @ZenithNantes pour le grand bain ce soir ! ????????#Electroshock pic.twitter.com/2rmIx4TD0L — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

En pleine répétitions #Electroshock ! Suivez-nous dans les #Backstages du Zénith de Nantes ! ???? https://t.co/U6ICo8GcIS — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

Il vous réserve un show de ouf ce soir !!! Méfiez-vous du @momeofficial ????#electroshock pic.twitter.com/fBgvdMlR5f — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 7 avril 2017

