Electroshock à Nantes : Kungs, Feder, Petit Biscuit… le best-of des artistes

Nous pensons honnêtement que le Zénith de Nantes s’en souviendra longtemps de cet Electroshock, la plus grande soirée électro de France. Le temps d’une nuit de folie, les meilleurs artistes électro du moment de la playlist Virgin Radio ont mis le feu et ont fait danser les Bretons et des auditeurs venus de toute la France jusqu’à n’en plus pouvoir. Le public de privilégiés qui ont obtenu leurs places uniquement sur invitation est parti conquis, et rien de cela n’aurait pu avoir lieu sans nos supers artistes du line-up qui ont répondu présent à cette neuvième édition d’Electroshock (oui, déjà !) On retrouve ensemble le meilleur des prestations et des réactions de Kungs, Feder, Petit Biscuit, Lost Frequencies ou encore Mome !

KUNGS

Kungs assurait le show final et a clôturé la neuvième édition d'Electroshock avec brio !

FEDER

Thanks Nantes & @virginradiofr. Big big party last night!!! https://t.co/EX5OJZJe52 — FEDER (@Feder_Music) 8 avril 2017

Feder quant à lui était en terrain conquis à Nantes et a fait un sans faute hier soir à Electroshock !

LOST FREQUENCIES

Lost Frequencies a tout simplement retourné le Zénith de Nantes !

OFENBACH

Ofenbach a enflammé le Zénith de Nantes !

RICHARD ORLINSKI

Ce soir, nouvelle expérience avec mon gant @Specktr_gloves pour mixer sur la scène de l' #electroshock ???????????? #Ready !!! pic.twitter.com/SzykNQz8Ls — Richard Orlinski (@RichardOrlinski) 7 avril 2017

Mr Richard Orlinski était aussi majestueux que son public

MOME

Quel beau voyage ensemble! Merci Nantes ! <3 On enchaine ce soir au @FestPanoramas ????✌#livetour #electroshock

???? Anthony Ghnassia pic.twitter.com/LM5zHWqb8y

— Møme (@momeofficial) 8 avril 2017

Mome a transporté le public de Nantes

JULIAN PERRETTA

Thank you electroshock !!! pic.twitter.com/BaZ1sUFQnO — Julian Perretta (@julianperretta) 7 avril 2017

Julian Perretta, un vrai petit miracle à Electroshock

DOMENICO TORTI

Domenico Torti a chauffé comme il se doit Electroshock