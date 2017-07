Electroshock à Marseille, revivez la soirée en photos !

Pour cette dernière de la saison, Virgin Radio a mis les petits plats dans les grands ! Réunis à Marseille, les meilleurs D.J's de la playlsit Virgin ont mis le feu au R2 Rooftop - devant des auditeurs chanceux et survoltés. Bien sûr, tout le monde n'a pas pu être de la partie et c'est pourquoi on a pris soin de vous prendre quelques photos de l'évènement. Aussi, ne manquez pas de jeter un oeil au best-of Twitter ainsi qu'aux reports des lives ! De The Avener à Martin Solveig en passant par Richard Orlinski, vos artistes préférés se sont succédés sur scène, laissant un souvenir impérissable à tous les auditeurs présents.

Electroshock Marseille Electroshock Marseille Electroshock Marseille Electroshock Marseille Electroshock Marseille Electroshock Marseille

Si vous êtes déjà nostalgiques et si le simple fait de voir ces photos vous donne envie de remonter le temps, pas de panique : Vous le savez, chez Virgin Radio, on aime trop la musique pour vous laisser en plan. Alors comme vous, on va prendre quelques vacances, on va se consacrer aux festivals et dès la rentrée, nous reprendrons les bonnes habitudes !