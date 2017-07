Electroshock à Marseille, revivez la soirée avec le Best-of !

La saison est officiellement terminée ! Hier soir, Marseille a accueilli toute l’équipe du Virgin Tonic et les meilleurs D.J’s de Virgin Radio pour fêter le début des vacances d’été. Près de 3000 personnes s’étaient données rendez-vous au R2 Rooftop de Marseille et si vous n’avez pas pu être de nôtres, on a quelques petits reports pour vous replonger dans l’ambiance de cette soirée. inoubliable.

Domenico Torti est le premier D.J à ouvrir la soirée !

Lancé par Camille Combal, Martin Solveig démarre la soirée

FDVM fait le show à Marseille

Richard Orlinski a mis le feu à Marseille

Huko, le trio qu'il ne fallait pas manquer !

A Marseille, personne n'a résisté à Aslove !

Quand le boss d'Ed Banger Records s'empare de la scène

The Avener, un final en apothéose

Rendez-vous la saison prochaine pour de nouvelles tournées !