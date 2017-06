Electroshock à Marseille, les balances ont commencé !

Plus que quelques heures de patience ! Ce soir, Marseille se mettra aux couleurs de Virgin Radio pour le dernier Electroshock de la saison. Parce que chez Virgin Radio, on fait les choses correctement, on vous a réservé un line-up incroyable : Martin Solveig, The Avener, FDVM, Huko, Busy P ou encore Aslove vont se succéder aux platines mais avant de mettre le feu au R2 Rooftop, ils se sont préparés. Vous le savez, avant un set, il faut passer par les balances ! C'est d'abord Gaetan Laurent et Aslove qui se sont emparés du toit et une chose est sûre, il vous prépare une soirée incroyable. Parce qu'on veut vous faire vivre cet évènement de l'intérieur, on vous emmène suivre les balances !

On va kiffer avec @gaetanlaurentdj ce soir ! Cette vue est magique ????☀️ #Electroshock pic.twitter.com/bYhYGyKPRS — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 juin 2017

Les balances ont commencé à Marseille ! Les balances ont commencé à Marseille ! Les balances ont commencé à Marseille ! Les balances ont commencé à Marseille ! Les balances ont commencé à Marseille !

On commence avec Aslove et Gaetan Laurent - qui s'occupera du Warm-up. Le cadre est idyllique et les DJ's sont dans les meilleures conditions. Croyez-nous, cette soirée sera inoubliable ! On attend encore les autres mais rassurez-vous, comme Camille et l'équipe, ils sont en chemin !