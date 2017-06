Electroshock à Marseille, le R2 Rooftop ne résiste pas à Aslove (Report)

Si le nom de ce D.J français ne vous dit encore rien, son titre quant à lui, vous devez le connaitre. Aslove est celui qui se cache derrière Put Your Record On. Bien parti pour être le D.J qui signera la bande originale de votre été, Aslove est sur la scène d’Electroshock Marseille avec nous. Le 14 juillet prochain, il sera en concert avec Virgin Radio mais avant cela, il a fait ses armes au R2 Rooftop. Au programme, quelques remixes qu'on n'oubliera pas de sitôt et, bien sûr, son single !

Aslove a beau être jeune, cela n'enlève rien à son talent. Il ne lui faut qu'un premier titre pour se mettre le public dans la poche. On relèvera son remixe de "Baby" - un clin d'oeil à un D.J Marseillais bien connu de Virgin Radio, Hugel ! Il enchaîne avec son single (que vous n'avez pas pu manquer), Put Your Record On. Pour le coup, il a mis son disque et à fait danser les quelques milliers de personnes entassées sur le toit.

Mais un Dj Set d'Aslove, ce n'est pas qu'un condensé de nouveauté ! Lorsque l'on reconnait September (morceau culte de Earth, Wind and Fire), on ne répond plus de rien. En fait, c'est ça l'effet Aslove : se déchaîner sans réfléchir. Il poursuit avec One More Time de Daft Punk (une valeur sûre) mais change radicalement de registre avec Jump Around. Ce n'est pas la première fois que ce titre fait ses preuves (on se souvient des prestations de Feder) mais cette fois, Aslove a fait sauter Marseille. Ce qu'on aime avec lui, c'est qu'il ne se contente pas que de faire ses sets et de quitte le scène. Lui, il interagit - il interagit vraiment - avec son public. Et rien que pour ça, on a déjà hâte de le retrouver en juillet.

Il termine en apothéose avec un remixe de Bon Appétit (pour Katy Perry, s'il vous plaît) et dire que ça a fait son effet serait un euphémisme. A dans quelques jours, Aslove ! On sera là, promis.