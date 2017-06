Electroshock à Marseille, le dernier set brillant de The Avener (Report)

On ne présente plus The Avener - on ne vous fera pas cet affront. Celui qui a écumé la scène d’Electroshock plus que n’importe quel autre D.J a répondu présent pour cette ultime édition de la saison, apportant avec lui ses meilleurs titres. Son premier album fut un succès et pour l'avoir vu plusieurs fois à l'oeuvre, on savait qu'il terminerait cette dernière en beauté.

Laissez-vous entraîner par @TheAvenerMusic avec "To Let Myself Go" sur la scène d' #Electroshock ???? pic.twitter.com/817NdsNqEl — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 juin 2017

The Avener, c'est le D.J que tout le monde attend toujours. Il a lâché son Nice natal pour venir mixer à Marseille devant quelques auditeurs chanceux. Evidemment, il ne pouvait pas faire l'impasse sur ses morceaux phares - comme To Let Myself Go. Clairement, The Wandering of the Avener est sûrement l'un des meilleurs albums électro jamais sorti. Mais heureusement, il n'est pas le genre à se reposer sur ses lauriers. Il nous a offert un set éclectiques, travaillé et homogène - tout pour offrir un final à la hauteur de la soirée.

Il poursuit avec Fade Out Lines (tube toujours efficace). Il tiendra les platines jusqu'à la fin, ne lâchant jamais rien. Bien qu'il se fasse tard, les plus téméraires face au froid profitent jusqu'au dernier moment parce qu'ils le savent, ce dixième Electroshock s'achève. The Avener nous aura livré un set à la hauteur de sa réputation et tout ce qu'on espère, c'est qu'on le retrouvera l'an prochain !