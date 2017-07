Electroshock à Marseille, le best-of Twitter de cette soirée exceptionnelle 

Pour la dernière de la saison, l’Electroshock s’est déplacé à Marseille. Au programme, un line-up parfait, regroupant les meilleurs artistes électro du moment. Se sont succédés sur scène Martin Solveig, Huko, Busy P, Aslove, The Avener, Richard Orlinski ou encore FDVM. Evidemment, vous avez été nombreux à régir sur les réseaux sociaux pour partager vos meilleurs souvenirs et vos impressions. Et parce qu’on est du genre sympa, on vous a préparé un petit best-of (Twitter et Instagram).

Soirée de malade, même dans mes plus beaux rêves je n'aurai jamais imaginé cela..!!!Vive Vous ! #Electroshock pic.twitter.com/HjnxvGAH6V — Freddo (@FreddoPau) 30 juin 2017

Merci #Marseille ???? Cadre magnifique & public au top pour ce dernier #electroshock @VirginRadiofr de la saison ???????????? ! À très vite ???? pic.twitter.com/VfhZaCEF7z — Richard Orlinski (@RichardOrlinski) 30 juin 2017

également à Morgan qui a assuré comme un chez son dernier Electroshock et à toute les équipes de virgin qui sont comme ça ???????? — Nais (@NaisBtd) 1 juillet 2017

MARSEILLE ON VOUS AIME ???? #FDVM #Electroshock

@huko.music sur la scène du rooftop ! #Electroshock

Une publication partagée par Virgin Radio Officiel (@virginradioofficiel) le 30 Juin 2017 à 13h54 PDT

#BuzyP enflamme Marseille ???????????? #Electroshock

Electroshock ca envoie du lourd ????????❤️ https://t.co/iCWoVCoIIv — Cedric La Luna (@cedriclaluna) 30 juin 2017

Et on vous promet que l'an prochain, on fera encore mieux !