Electroshock à Marseille : lancé par Camille Combal, Martin Solveig fait monter la pression d'un cran ! (Report)

La dernière fois que Matin Solveig nous a fait l’honneur de participer à Electroshock, il s’est carrément jeté dans la foule - dire que ce DJ est une bête de scène serait un euphémisme. On ne vous fera pas l’affront de vous étaler sa discographie (que vous devez connaître), mais juste pour rappel, il est celui qui a signé Places, Boys & Girls, Beauty False et tant d’autres. Le temps d’une soirée, il a lâché Ibiza pour mieux atterrir à Marseille et nous présenter son nouveau titre - All Stars.

C'est énorme !!! @martinsolveig monte sur la scène #Electroshock pour vous faire vibrer ???????? pic.twitter.com/I0yIhEAeHB — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 juin 2017

Après un périple de 15 heures, l'équipe du Virgin Tonic est enfin arrivée au R2 Rooftop de Marseille ! Et évidemment, c'est Martin Solveig qu'il a présenté. Vous le saviez, le D.J était celui qui devait lancer véritablement cette soirée. Après l'ouverture de Domenico Torti, il a donc repris les choses en main après le triomphe de Camille et du Virgin Tonic chez les Marseillais. Le DJ commence doucement mais enchaîne vite avec Rejection - l'un des ses morceaux phares. Et il ne ménage pas Marseille bien au contraire ! Il enchaîne avec All Stars et vous aurez même reconnu Places - des morceaux que vous avez forcément entendu en boucle sur Virgin Radio. On continue avec le cultissime Hello - qui fait trembler le R2 Rooftop.

Habitué à mixer aux quatre coins du monde, Martin Solveig peut dompter n'importe quel public - des clubs aux rooftops français. Parce qu'il est D.J autant qu'il est compositeur, il nous offre ses versions de High (par Tove Lo) et de Never Be Like You (par Flume). Avant de quitter le rooftop, il choisit un titre "un peu spécial" - il le dira lui-même- et Marseille est conquise. Il poursuit son set en apothéose avec Nighcall de Kavinsky et à 21h, on comprend que c'est bientôt la fin : il fait monter la pression de plus en plus et termine en retournant totalement le rooftop. En même temps, on n'en n'attendait pas moins de lui !

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit !