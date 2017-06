Electroshock à Marseille, FDVM fait le show au R2 Rooftop (Report) 

FDVM, ce sont deux DJ's français qui marqueront clairement la scène électro. Pour vous donner une idée, avant de s’attaquer au Rooftop de Marseille, ils ont écumé les scènes des plus grands festivals tels que Coachella, Burning Man, Mysteryland, Woogie Weekend, Outside Lands ou encore l’Opex Festival. Avec Make It Right, ils ont confirmé qu’ils était là pour durer en cumulant près de 2 millions de streams. Avant ça, Brightest Lights avait éclaté les scores. Ce soir, ils ont donné un DJ set d’exception à Marseille - de quoi donner envie de sauter dans un avion et d’aller les applaudir n’importe où.

Après le set survolté de Martin Solveig, FDVM s'empare donc du toit. Les deux DJ's ne mettent pas longtemps à dompter les quelques milliers de personnes présentes avec leurs morceaux pleins de soleil - en même temps, on est là pour fêter l'été qui commence. Et comme celui qui les a précédé, ils ne sont pas contenté de débiter leurs propres singles. DJ's avant tout, FDVM a remixé Paul Kalbrenner, entre autres - pour le plus grand plaisirs des auditeurs, visiblement !

Ils restent sur scène pendant trente minutes, le temps de marquer les esprits. Croyez-nous, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'eux ! Il terminent avec Make It Right - leur single - et ils ne pouvaient pas mieux trouver pour quitter le R2 en vainqueurs.