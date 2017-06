A force, son nom a fini par s’imprimer dans votre système : Domenico Torti est celui qui se charge d’ouvrir tous les Electroshock et une fois de plus, il a su mettre l’ambiance. Connu pour ses remixes de Christine & The Queens, de Daft Punk ou encore de Cassius, Domenico Torti est du genre éclectique : quand il prépare un set, il trouve le moyen de rassembler plusieurs artistes, plusieurs genres, plusieurs styles - et ça prend à chaque fois.

Qu'on se le dise, ce n'est pas un petit soucis technique qui va empêcher Domenico de jouer. Le DJ enchaîne les hits. On retiendra notamment Show Me Love , son titre d'ouverture. Capable de jongler entre des titres rétros et des titres plus récents, Domenico Torti est l'un des seuls DJ's à ne pas se contenter de surfer sur les hits qui surplombent les charts. Il enchaînera avec Lykke Li Et parce qu'on n'est pas là pour s'endormir sur nos lauriers, il enchaîne avec un morceau culte des Daft Punk - Get Lucky.

On change d'ambiance avec Kavinsky - de quoi adoucir l'atmosphère rafraichie par le vent - c'est que ça souffle sur le toit ! On vous le disait, Domenico Torti est du genre éclectique alors c'est sans se poser de questions qu'il enchaîne avec un morceau plus R'n'B - de quoi ravir ceux qui ne sont pas nécessairement fans d'électro. Il termine en nous passant du Michael Jackson - et on le remercie pour ça.

Un cadre de ouf ???????? avec du grand @domenicotorti, la soirée commence bien ! #Electroshock cc @R2marseille pic.twitter.com/u2LWREzbTg — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 juin 2017

Encore un set brillant pour celui qui se jette toujours le premier dans l'arène ! Equilibre parfait et plongée directe dans l'ambiance d'Electroshock, Domenico Torti a tout bon. Avouez, vous avez hâte de le retrouver pour la saison prochaine !