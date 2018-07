Electroshock à La Grande Motte : Synapson fait encore un sans faute

La grande soirée électro Electroshock a encore fait du bruit hier soir ! L’événement organisé par Virgin Radio pour ses fidèles auditeurs se tenait ce vendredi 29 juin à L’Effet Mer en plein coeur de La Grande Motte et l’affiche était comme toujours plus qu’alléchante ! Au programme de la soirée en bord de mer pour la dernière de la saison, on retrouvait notamment Synapson, deux grands habitués de l’Electroshock, qui viennent sortir leur second album Super 8. Comme d’habitude, ils ont fait un sans faute ! C’est au milieu d’une nuit étoilée de smartphone que Paul et Alex montent sur scène, en pleine forme, alors que le matin même ils clôturaient le dernier réveil de Camille Combal ! Dès le premier morceau, Synapson est accompagné du chanteur Lass qu’on retrouve en featuring sur leur dernier morceau Souba. L’alchimie est parfaite et le trio met le feu !

La talentueuse Tessa B débarque ensuite pour les accompagner sur l’incontournable All In You et La Grande Motte se déhanche comme jamais. Pour encore plus d’ambiance, Alex demande à tout le monde de se baisser, « vous êtes obligés », avant l’explosion de joie du meilleur public du monde (oui, au moins !) On notera un remix très efficace du titre Fireball, en version mi-instrumentale, et bien sûr le final sur un nouveau morceau très groovy et sensuel de Super 8. Synapson achève alors son set en remerciant Virgin Radio et toux ceux qui leur ont permis d’arriver jusque là, devant la foule en délire et les mains en l’air. On en connait qui reviendront reviendront à la prochaine Electroshock…