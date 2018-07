Electroshock à La Grande Motte : Petit Biscuit, grand artiste

L’Effet Mer s’en souviendra du set de Petit Biscuit à l’Electroshock ! La nouvelle édition de la grande soirée électro organisée par Virgin Radio avait lieu à la Grande Motte ce vendredi 29 juin et accueillait une nouvelle fois une affiche particulièrement alléchante. Petit Biscuit, un grand habitué de votre radio préférée, était bien sûr de la partie pour mettre le feu ! Après deux week ends à Coachella (!), il nous a fait l’honneur d’aller poser ses platines sur la scène de L’Effet Mer… juste à côté de la mer ! Quand on danse les pieds dans le sable, l’ambiance estivale est garantie ! Lorsque Medhi de son vrai nom arrive, on comprend qu’il était particulièrement attendu vu l’enthousiasme du public. Et il ne déçoit pas, il a délivré un set exaltant digne des plus grands. Preuve que l’âge ne fait pas le talent de l’artiste, rappelons que Petit Biscuit n’a que 18 ans !

Le jeune homme est un véritable showman, dès les premiers morceaux il monte sur la table guitare électrique à la main. On le sent complètement dans son élément sur scène, et multi instrumentalisme qui plus est, puisqu’il sortira également plus tard ses baguettes de batterie. Pour Sunset Lover, il reprend le morceau en jonglant entre guitare et pad tandis que les smartphones se brandissent dans le public. C’est assez intense comme moment car on a l’impression de vivre un fort moment d’intimité avec l’artiste, bercé par les douces notes mélancoliques du titre qui a fait connaitre Petit Biscuit. Il enchaine ensuite sur Wake Up, qui réveille effectivement tout le monde et puis joue des productions de plus en plus puissantes, il n’y va pas de main morte sur les basses et c’est terriblement efficace ! Petit Biscuit est définitivement devenu l’une des valeurs sûres de la scène électro française et on a hâte de le retrouver à l’affiche d’un futur Electroshock !