Electroshock à La Grande Motte : Martin Solveig, un final grandiose

Il y a un an jour pour jour, Martin Solveig se produisait à Marseille pour la soirée Electroshock et avait même été lancé par Camille Combal ! On prend (presque) les mêmes et on recommence, hier soir vendredi 29 juin, Martin Solveig était la tête d’affiche de l’Electroshock à L’Effet Mer à La Grande Motte et une chose est sûre, il a assuré. On ne présente plus le dj producteur français qui fait rayonner l’électro made in France, appelée communément French Touch, à travers le monde entier. Mr Solveig est une machine, il réussit l’exploit de produire tubes sur tubes ! Pour l’Electroshock à La Grande Motte, il a fait honneur à sa réputation et a délivré un show grandiose. Son set a débuté sur les coups de 22h40 avec All Stars qu’il commence à chanter lui-même au micro, le ton est donné, la fête continue de plus belle !

Après un petit incident technique qui n’a pas pour autant démotivé le public, c’est au tour du hit Hello de déchainer la foule. On se croirait à Ibiza tant l’ambiance est folle ! S’en suit notamment Do It Right et ses montées jouissives ou encore le fédérateur Jealousy. Martin Solveig aime son public et ça se sent, bien que connu mondialement, il se montre très généreux avec ses fans et ne cesse de faire des interactions avec eux. En référence à la Coupe du Monde de Football, il fait même une dédicace à l’équipe de France ! Il reprendra également We Are Your Friends de Justice, Midnight City de M83 ou encore Good Feeling de Flo Rida, pour le plus grand plaisir du public. Pour le final de son set et du prestigieux line-up d’Electroshock à La Grande Motte, le mythique Intoxicated met le feu et nous restera en tête au moins jusqu’au lendemain… Merci à tous pour cette Electroshock une nouvelle fois des plus riches en émotions !