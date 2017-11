Electroshock à L'AccorHotels Arena, les Balances ont commencé ! 

Vous le savez, Virgin Radio a toujours à coeur de vous faire suivre les Electroshock de l’intérieur. A Strasbourg, à Nantes à Marseille ou à Paris, le principe est le même. Tous se succèdent sur scène pour prendre leur marques, pour apprivoiser la scène et pour offrir le meilleur au public. Avant l’ouverture des portes, découvrez comment Synapson s'est préparé par exemple !

H-4 !! Les copains, prêts pour la plus grosse soirée électro de France ? ????#Electroshock pic.twitter.com/V2Ye4fzY8z — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 novembre 2017

Découvrez la scène d’#Electroshock !!! RDV ce soir dès 19h45 pour une soirée de dingue ???????? pic.twitter.com/HqPYQsvPBa — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 30 novembre 2017

La scène est prête, les danseuses le sont aussi ! Il ne manque que le public ! Souvenez-vous, l'ouverture des portes est prévue pour 18h. Et surtout, la soirée sera à suivre en live dès 21h sur Virgin Radio, 19h45 sur Virgin Radio TV* et VirginRadio.fr ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat) ! Et le plus, c'est qu'un player Dailymotion vous permettra de suivre la soirée dans son intégralité. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag #Electroshock !