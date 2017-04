Electro Night By Virgin Radio avec Parov Stelar : Suivez son DJ Set ultra privé à Paris ce soir sur nos réseaux sociaux !

Quelques jours seulement après la sortie de son douzième album studio, Parov Stelar sera en DJ Set ultra privé au Faust ce soir à Paris. Son nouvel opus The Burning Spider explore de nouveaux horizons musicaux qui vont comme un gant au roi de l’électro swing ! On a hâte de retrouver ses derniers morceaux résolument plus pop, blues ou encore funk à l’Electro Night By Virgin Radio. Le producteur autrichien étant une valeur sûre en live, on ne se fait pas de souci pour qu’il nous fasse danser all night long ce soir ! Vous n’avez pas pu obtenir vos invitations pour assister à l’événement ou ne pouvez simplement pas vous rendre à la capitale, pas de panique, la soirée au Faust sera à suivre sur les réseaux de Virgin Radio !

Catgroove, All Night Long ou plus récemment Step Two qui était d’ailleurs notre Virgin Friday de la semaine dernière… Parov Stelar promet de jouer tous nos tubes préférés et de faire swinguer le Faust ce soir ! C’est son autre projet Stelartronic qui assurera la première partie de l’#ElectroNightByVirginRadio, rendez-vous sur nos Facebook, Twitter, Instagram ou encore Snapchat ce soir pour vivre l’événement comme si vous y étiez !