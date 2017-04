Electro Night By Virgin Radio avec Parov Stelar : Gagnez vos places pour son DJ set privé le 26/04 à Paris

Ça va swinguer au Faust ! Parov Stelar sera à Paris le 26 avril prochain à l’occasion de l’Electro Night by Virgin Radio le temps d’un DJ set ultra privé. L’Autrichien, réputé pour ses lives particulièrement agités, parcourt le monde entier pour soulever les foules au rythme de son électro swing dansant à souhait. On se souvient encore du concert survolté de Parov Stelar à Carhaix l’été dernier pour les Vieilles Charrues 2016 ! Son douzième album studio The Burning Spider sort le 21 avril prochain, et pour fêter ça, Parov Stelar sera l’invité de l’Electro Night By Virgin Radio le 24 avril au Faust à Paris et y donnera un DJ set ultra privé. Pour gagner vos places, suivez les instructions ci-dessous !

Pour tenter de remporter vos places VIP pour l’Electro Night By Virgin Radio avec Parov Stelar, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable puis de croiser les doigts pour être tirés au sort. Les heureux gagnants assisteront à la soirée le 26 avril prochain au Faust en mode privilégiés ! Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement.