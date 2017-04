Electro Night by Parov Stelar : Gagnez vos séjours pour son DJ set privé le 26/04 en écoutant Virgin Radio

Une chose est sûre, ça va swinguer au Faust ! Pour la nouvelle édition d’Electro Night By Virgin Radio, c’est le producteur Parov Stelar qui sera en charge de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit aux rythmes de ses sons électro swing particulièrement festifs. On se souvient encore du concert survolté de Parov Stelar à Carhaix pour les Vieilles Charrues 2016 ! Quelques jours après la sortie de son douzième album studio The Burning Spider prévue pour le 21 avril prochain, l’Autrichien vous donne rendez-vous donc au Faust le 26 avril à Paris pour un DJ Set ultra privé. Vous voulez être de la partie mais n’habitez pas à Paris ? Pas de panique, Virgin Radio vous fait gagner vos séjours pour y assister !

Pour tenter de gagner votre séjour à Paris pour assister à l’Electro Night By Virgin Radio avec Parov Stelar, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter Virgin Radio comme d’habitude et d’attendre que le signal retentisse. Vous aurez alors dix minutes pour envoyer VIRGIN RADIO au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms) et peut-être être tirés au sort. Quelques heureux auditeurs remporteront alors un séjour pour deux personnes à Paris (transport, hébergement et places) afin d’assister à la soirée Electro Night by Virgin Radio avec Parov Stelar. Bonne chance à tous et n’oubliez pas de lire le règlement !