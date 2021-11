EGGCITED, l’appli 100% Brunch qui va changer votre vie !

En 2014, le New York Times attestait que les milleniums mettaient bien plus de temps à planifier un brunch qu’à préparer un date…et, vous vous en doutez, cette étude n’est pas tombée dans l’oreille d’un(e) sourd(e) - bien au contraire. Pour inverser la tendance et faire gagner un temps considérable aux amateurs de brunch, l’application Eggcited (dispo depuis le 10 novembre sur iOS et Androïd) permet ainsi d’affiner les recherches pour mieux trouver le spot idéal selon leurs envies.

Capture d'écran Eggcited

Que vous ayez un petit budget ou bien des contraintes alimentaires, Eggcited saura forcément trouver Le lieu qui convient : "Il est notamment possible d'indiquer sa localisation, son budget, son régime alimentaire ou encore ses ingrédients indispensables pour un brunch réussi. Un brunch vegan en semaine pour 4 personnes dont une intolérante au gluten ? Pas de problème, l’application trouvera les fiches restaurants qui correspondent à cette demande ! Ensuite, il suffit de liker ses adresses favorites et de les partager à ses partenaires de brunchs", annonce le communiqué de presse. Vous l'aurez compris, choisir un lieu idyllique pour bruncher.

Imaginée par Livia Fressy et Lea Levasseur, Eggcited vous promet des brunchs mémorables ! Petit bonus, l'appli est gratuite. Pour l'obtenir, rendez-vous juste là -> iOS et Androïd.