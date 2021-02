Eddy de Pretto, Vanessa Paradis, Étienne Daho, Thomas Dutronc... Leur hommage à Jane Birkin lors des Victoires de la Musique (VIDEO)

Ce vendredi 12 février, France 2 organisait la 36ème édition des Victoires de la Musique. Un moment phare de l'année pour les acteurs de l'industrie musicale, parmi lesquels nous avons eu la chance de retrouver Jane Birkin. En effet, la chanteuse d'origine britannique et aujourd'hui âgée de 74 ans était invitée dans le but de se voir remettre une Victoire d'Honneur. L'occasion pour elle d'admirer le medley de Eddy de Pretto, Vanessa Paradis, Étienne Daho et Thomas Dutronc mais aussi d'écouter le magnifique discours de Lou Doillon, sa fille, avant de venir à son tour sur la scène des Victoires de la Musique 2021 pour récupérer son prix. "Cinquante ans qu’on te regarde sans jamais te cerner. Toi, l’équilibriste qui a traversé tout en donnant tout. À la fois grave et nonchalante. Vulnérable et redoutable, tragique et comique. Toi, à fleur de peau, la fleur au fusil, toi sans te poser de question, tu as brisé les frontières, la drôle, la dangereuse, la muse, l'aventurière, l'engagée. Toi qui t'amuses, toi qui te meurs, et toi qui renais toujours." clôt ainsi la fille de Jane Birkin et Jacques Doillon sous les yeux attendris de sa maman.

C'est donc très émue et les yeux humides que la chanteuse britannique préférée des français monte sur scène pour un long discours de remerciement. Et c'est bien évidemment par son plus célèbre acolyte qu'il commence. "Merci à Serge Gainsbourg. De Je t'aime moi non plus jusqu'à Amour des feintes, de mes 20 ans jusqu'à sa mort, il m'a écrit des bijoux, Fuir le bonheur, Dessous chics, Baby Lone in Babylone. Serge m'a fait dire dans l'une de ses chansons une chose entre autres que tu ne sais pas : tu as eu plus qu'un autre, le meilleur de moi. Et c'est vrai. Ce soir, je sais que c'est vrai. Merci Serge." débute Jane Birkin dans son discours de remerciement. Un moment très émouvant durant lequel elle félicite également Eddy de Pretto, Vanessa Paradis, Étienne Daho et Thomas Dutronc pour leur interprétation de ses plus grands tubes. Elle termine enfin en remerciant, Kate, sa fille ainée décédée en 2013, Charlotte, Lou et tous ses petits-enfants.