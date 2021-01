Eddy de Pretto, Taylor Swift, Therapie Taxi... les sorties qu'il ne fallait absolument pas manquer cette semaine

L'année commence sur les chapeaux de roues côté musique ! Cette semaine fut (évidemment) marquée par le retour d'Eddy de Pretto mais, pas que. Tout de suite, voici ce qu'il ne fallait pas manquer !

Eddy de Pretto - Bateaux-Mouches

Il est de retour ! Après des mois passés loin de la scène médiatique, Eddy de Pretto, prodige français, nous revient avec le très efficace Bateaux-Mouches. Sorti le 6 janvier dernier, le morceau sera vite incontournable.

Taylor Swift et deux inédits

Taylor Swift a (enfin) rendu la version deluxe d'Evermore (son dernier album) disponible sur les plateformes de streaming. Au programme, deux morceaux (Right where you left me et It's Time To Go).

Therapie Taxi - Rupture 2 Merde

Toutes les bonnes choses ont une fin... il y quelques semaines, Therapie Taxi annonçait sa séparation. Mais pour remercier les fans, la formation a tenu a dévoiler un ultime EP - Rupture 2 Merde, porté par Ete 90.

Reÿn - Chantilly

Après des singles efficaces tels que SEUM, Comment T'as Osé ou encore Ivresse, la talentueuse Reÿn (à surveiller de près en 2021) nous offre le brûlant Chantilly. A consommer sans modération.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de découvertes !