Eddy de Pretto : Son nouveau titre Bateaux-Mouches débarque le 6 janvier !

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Eddy de Pretto nous annonçait son grand retour lors d'une immense tournée à travers toute la France. "Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure" écrivait-il avec émotion sur son compte Instagram. Il faut dire qu'après une pause musicale de plusieurs années, les fans de l'interprète de Fête de trop commençaient fortement à s'impatienter. Alors que ces derniers espèrent l'arrivée d'un nouvel album très prochainement, l'artiste semble avoir entendu leurs protestations puisqu'il vient de révéler la sortie, le 6 janvier prochain, de Bateaux-Mouches, son tout nouveau titre (voir ci-dessous).

"Quel chemin parcouru depuis ses débuts et ces trois années passées sur la Seine à chanter des reprises devant des touristes venus s’offrir des paillettes et du rêve. C’est sur ces bateaux parisiens que Eddy de Pretto a pris le rythme des concerts à répétition, là qu’il a appris le contact avec le public et là, aussi, qu’il contemplé, le feu au cœur, la capitale et cette carrière qu’il voulait conquérir." peut-on lire dans le communiqué de presse qui présente le prochain son du Kid. Présenté comme "un titre à la croisée de perles de soul urbaine, du vocabulaire moderne, des sons d’aujourd’hui et des chanteurs intemporels", Bateaux-Mouches pourrait bien figurer parmi les premiers extraits du prochain opus de la star. Un retour en force pour celui qui avait subjugué le public lors d'une série exceptionnelle de dix concerts à l’Elysée Montmartre de Paris. Vivement la suite !