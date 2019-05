Eddy de Pretto : Revivez ses concerts à l'Élysée Montmartre (REPORT)

"Je sors du plus beau, vivant, intense, puissant concert de ma vie" déclarait une fan sur son compte Twitter à la sortie du concert d'Eddy de Pretto il y a quelques jours. Et visiblement, cette dernière n'est pas la seule personne comblée. Bien au contraire. En pleine série de spectacle à l'Elysée Montmartre, celui que l'on surnomme le Kid enchante tout le monde sur son passage. Et ce n'est pas nous, qui l'avons propulsé au dernier événement de la Nouvelle Scène Virgin Radio, qui vous dirons l'inverse.

je sors du plus beau, vivant, intense, puissant concert de ma vieje suis tellement heureuse et comblée merci @eddydepretto merci ???? pic.twitter.com/mzdJOIYOfn — + emma (@ame2bannie) 21 mai 2019

Avec son album Cure, sorti en mars 2018, Eddy de Pretto prend plaisir à se confronter au public. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y met du sien. Une prestance sur scène dont lui seul à le secret et qu'il semble exploiter à son paroxysme. La preuve avec la mise en scène totalement dingue de ses dix concerts au sein de la célèbre salle parisienne. En effet, le gosse de Créteil a voulu y créer l'effet d'un ring. C'est donc depuis cet îlot central qu'il a interprété ses plus beaux titres.

« Je veux voir bouger vos petits culs » ???????? #eddydepretto pic.twitter.com/v47hl4kI93 — Elysée Montmartre (@elyseemofficiel) 16 mai 2019

Et le boxeur ne s'arrête pas là ! Outre les effets de lumière réalisés à la perfection, c'est surtout sa proximité avec le public qui surprend. "Le live c'est aussi ces moments où artiste et public ne font plus qu'un" s'extasie une internaute en publiant un extrait vidéo de la soirée. Alors après son arrivée en fendant la foule, c'est plus calmement qu'il se met au piano pour un moment de complicité sur Thinking About You de Frank Ocean. Il retire ses oreillettes. "C'est pour être plus proche de vous tout ça" dit-il. On est sous le charme.

Dans la salle, une chaleur étouffante a envahit tout l'espace. Mais qu'importe. Pour le dernier titre, la foule est plus que prête à entonner La fête de trop sans broncher. Le kid se met en place, et c'est parti ! Dès la fin du concert, les langues se délient. Dans les escaliers d'où on respire enfin un peu d'air frais, on peut facilement écouter les commentaires du public. Et l'avis est unanime. Une fois de plus, Eddy de Pretto enchante par son amour de la scène. Et ça tombe bien, c'est réciproque.