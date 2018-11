Eddy de Pretto : Random, le nouveau single qui accompagne la réédition de CURE...

Celui qui a su interpréter toute la tendresse qu'il faut sur le titre Pull Marine d'Isabelle Adjani lors d'un duo surprenant avec Jane Birkin à l'occasion de l'émission Taratata 100 % Live, au Zenith de Paris, marque le coup et dévoile Random.

D'ici quelques jours, sortira Culte, la réédition de son premier album -nommé Cure, et pour l'occasion Eddy De Pretto dévoile Random, un nouveau son percutant qui met à l'honneur les différences. Après les très efficaces Kid et Normal, la nouvelle sensation française qui n'a pas peur de choquer par son phrasé, acerbe, cru et poétique -selon les points de vue, avec Random. Un morceau qui, on ne doute pas, envahira les ondes et sera chantonné, par nombreux. Le succès du jeune homme est désormais incontesté et on ne peut qu'admirer sa plume. Avec ce track, Eddy De Pretto frappe fort et accompagne comme il se doit l'arrivée de cette réédition, tant attendue. Eh oui, l'interprète de Fête De Trop offrira quatre inédits en plus des 16 titres déjà présents.

Pour les fans -et ceux qui le découvrent tout juste, sachez que Culte sera disponible à partir du 9 novembre et qu'Eddy De Pretto sera en concert les 6 et 7 novembre à l'Olympia. Et pour ceux qui ne pourront pas y assister, vous pourrez vous rattraper lors de sa tournée des Zentihs, prévue en 2019 !