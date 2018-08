Eddy de Pretto : le streaming du live à La Cigale, enfin disponible ! 

Repéré aux Transmusicales de Rennes, le jeune rappeur originaire de Créteil continue d'investir la scène musicale française comme un tsunami en Asie -oop's, blague un peu limite, non ? Désolés. Mais qui est donc ce Eddy De Pretto ?

Eddy De Pretto c'est tout de même la nouvelle sensation du rap français. Une tronche particulière, voire de premier de la classe et des textes engagés, aux sujets actuels et n’hésite pas à passer la société sous toutes les coutures. Le jeune prodige du rap français s'impose donc dans un paysage presque trivial et se fait une place, méritée, parmi les grands du genre.

Le 2 mai dernier, Eddy passait sur la scène de La Cigale, à Paris et comme pour fêter son anniversaire, le rappeur a conquis son public sans difficulté et magistralement, il faut dire. Seul sur scène -outre le batteur, il occupe la scène à merveille et propose SON répertoire oscillant entre rap et chanson française. Allez, on ne vous embête pas plus longtemps et on vous laisse découvrir le live extraordinaire du jeune homme, produit par Sourdoreille. Et ça vaut le détour, les gars ! A découvrir sur Culturebox et Sourdoreille.