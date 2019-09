Eddy de Pretto : Le chanteur en pleine préparation de son deuxième album

Fort du succès de son premier album Cure et ses 200 000 ventes certifiées, Eddy de Pretto se serait remis sur le chemin des studios d'enregistrement ! En effet, après deux ans d'une tournée magnifique mais éprouvante, celui que l'on surnomme le Kid écrit à nouveau et si l'on en croit ses propos, "tout se passe bien". Bref, vous l'aurez compris, le jeune artiste originaire de Créteil devrait faire un retour aux petits oignons. Une information qui ne nous étonne guère quant on connait le bourreau de travail qu'est Eddy de Pretto. Avec ses textes ciselés entre rap et chanson française, il a su imposer son style et séduire un grand public. S'il ne sait pas encore ce qui composera son deuxième opus, l'interprète de Kid s'est confié : "J'y pense carrément. J'écris en ce moment. Je rentre en studio en janvier pour voir ce qui va se faire. Je suis moi-même curieux de ce qui va sortir".