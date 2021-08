Eddy de Pretto et Yseult teasent un projet commun

La rentrée se profile et l'industrie musicale ne chôme pas : alors que le monde attend avec impatience le prochain album d'Ed Sheeran ou encore la réédition de Red par Taylor Swift en personne, en France, on s'active : ainsi, Eddy de Pretto et Yseult semblent prêts à nous offrir une collaboration.

"01.09.21 @yseult___", annonce sobrement Eddy de Pretto sur Instagram. L'interprète de Kid (dont le deuxième opus est sorti il y a quelques mois) semble avoir uni ses forces à celles d'Yseult - artiste de talent à la voix magique. L'univers sans pareil d'Eddy de Pretto combiné au timbre d'Yseult annonce une collaboration explosive.

Rendez-vous le 1er septembre pour découvrir ce projet commun enflammé !