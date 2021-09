Eddy de Pretto et Yseult signent deux morceaux, Pause et Kiss 

Pause et Kiss - tels sont les morceaux issus de la collaboration entre Eddy de Pretto et Yseult. Il y a quelques jours, les deux artistes annonçaient sur leurs réseaux respectifs l'arrivée imminente d'un projet commun : à la façon d’un plan séquence, Eddy de Pretto délivre ainsi ces deux titres inédits en duo avec l'une des artistes les plus indépendante du paysage musical français : « Pause » et « Kiss » sont liés et indissociables l’un de l’autre, à l’image de cette relation amicale et artistique qui unit ces deux artistes depuis leur rencontre dans un studio parisien au printemps dernier.

"Notre façon de créer est similaire, nos voix se mélangent naturellement. Ce double titre est le résultat de notre rencontre", explique l'artiste.

PAUSE

« Pause » est une invitation délicate à prendre soin de soi en cette période si coûteuse. Nous avons écrit un titre volontairement protecteur, sorte de « safe place musicale » où les injures de la vie, les violences de l’habitude s’estompent instantanément au contact de ce qui nous lie, notre amitié.

KISS

"« Kiss », quant à elle, rappelle que malgré tout le soin que nous pouvons y apporter les amours comme les amitiés peuvent se ternir avec le temps, malgré tout ce que nous pouvons y mettre dedans"

Pause et Kiss sont à découvrir sans plus attendre !