Eddy de Pretto & Arla Parks : Écoutez leur reprise de La Marcheuse, de Christine and the Queens (VIDEO)

Son deuxième album, À tous les bâtards, est sorti il y a seulement quelques semaines. Pour ce grand retour sur le devant de la scène, Eddy de Pretto ne lésine pas sur les apparitions publiques. Outre son passage dans les studios de Virgin Radio, où il a l'habitude de venir depuis ses premiers succès, le jeune chanteur était l'invité Nagui dans Taratata. Un moment totalement magique durant lequel le chanteur français était accompagnée d'une artiste britannique qu'il admire particulièrement : Arla Parks. Quelques semaines après leur première rencontre dans une célèbre émission de radio française, les deux stars se sont retrouvées autour d'une reprise magnifique du titre La Marcheuse, de Christine and the Queens. Un moment totalement magique et bercé uniquement par quelques notes de piano. On vous laisse en profiter !