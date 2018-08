Eddy de Pretto en concert à la Cigale, revivez le tout en vidéo !

C'était l'un des concerts à ne surtout pas manquer dans la capitale cette année. Eddy de Pretto, le phénomène français qui allie chanson française et rap a mis le pays à genoux grace à son premier album, Cure : avec des morceaux tels que Kid, Rue de Moscou, Mamère ou encore La Fête de Trop, celui qui -évidemment- a été surnommé "Le Kid" par toute la presse française a épaté tant le public que les critiques. Actuellement en tournée (notez d'ailleurs qu'il était la star des festivals en cette année 2018), Eddy de Pretto n'a pas manqué de livrer un concert mémorable à la Cigale de Paris en avril dernier. Si vous l'avez manqué, si vous souhaitez revivre cette heure mgique, ne bougez pas : Culture Box a ce qu'il vous faut.

Seul en scène avec un batteur et son simple smartphone, Eddy de Pretto a livré un concert touchant, poignant et énergique. Parce que c'est là que réside toute sa force : Eddy de Pretto sait être incisif tout en jouant avec la beauté des mots. Et en live, c'est encore plus beau. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous reste encore quelques chances de le voir en live : on le répète, celui a signé l'album Cure sera en concert à l'Olympia le 7 novembre 2018 avant d'enchaîner sur un Zénith le 22 mars 2019. Mais en attendant, on vous laisse profiter de ce concert incroyable !