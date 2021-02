Eddy de Pretto dévoilera son nouvel album le 23 mars prochain !

Après une pause musicale de plusieurs années, Eddy de Pretto avait récemment annoncé son come-back lors d'une immense tournée à travers toute la France. "Mes amours, nous repartons pour une seconde histoire ! Celle-ci sera vaccinée et nous pourrons à nouveau nous choper à dix milles aux Zéniths ! Je vous le jure" écrivait-il avec émotion sur son compte Instagram. Une très bonne nouvelle pour les fans de l'artiste qui l'avaient retrouvé avec plaisir sur les titres Bateaux-Mouches et Désolé Caroline, dévoilés ces dernières semaines. Et ce n'est pas fini. La preuve, le jeune homme de 27 ans vient tout juste d'annoncer la sortie de son deuxième album, À TOUS LES BÂTARDS, prévu pour le 23 mars prochain.

Dévoilée directement depuis son compte Instagram, où il est suivi par près de 200 000 internautes, la pochette de son nouvel album nous montre un dessin, à priori amateur, d'Eddy de Pretto. Il n'en fallait pas plus à ce dernier pour le choisir comme cover et d'expliquer, à tous ses fans, le pourquoi du comment : "C’est une ode aux gens d’à côté, aux bizarres, aux freaks, aux étranges. Un cri de rassemblement, une réappropriation d’un terme jugé négatif, pour interpeller et en faire une force. Souvent on m’a fait sentir différent de la norme dans laquelle j’évoluais, et j’ai porté ça comme un véritable fardeau. Aujourd’hui ce titre d’album est une manière pour moi d’inverser la tendance et d’en être fier. Mais aussi d’appeler à réunir celles et ceux qui m’ont entendu sur mon 1er album et (j’espère) accueillir de nouveaux et nouvelles bâtard.es qui se retrouveront dans ce 2ème... Depuis la sortie de Cure, on m’envoie régulièrement des fan arts qui me touchent, me dérangent, me font rire. Dans celui-ci j’ai été étonné de me trouver si bizarre dans le regard de quelqu’un d’aussi bienveillant. C’est sa vision de moi que j’ai voulu mettre en avant. Car finalement on est tous le bizarre de quelqu’un."

L'album À TOUS LES BÂTARDS, disponible le 23 mars prochain, sera ouvert aux pré-commandes dès le 17 février à 18h.