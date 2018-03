Eddy de Pretto : Découvrez le clip « Normal » !

Vous l’avez découvert avec son premier EP et ses sons « Fête de trop » et « Kid », Eddy de Pretto a sorti aujourd’hui son premier album « Cure » ! Un album « sans censure, décomplexé » comme l’artiste le décrit, du pur bonheur pour ses fans ou ceux qui le découvrent. Un parler scandé avec des textes de rap tout en se rapprochant de la variété, voire de la pop, mêlée aux instrus électroniques, l’ovni musical. Découvrez son clip « Normal » et plongez dans un concert d'Eddy de Pretto !