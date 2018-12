Eddy de Pretto : Cure, son premier album, a dépassé les 200 000 ventes

Quand Eddy de Pretto a débarqué dans le paysage musical avec Fête de Trop, il a provoqué un véritable raz-de marée. Ses textes bruts et acérés ont séduit autant le public que la critique et dire que son ascension fut fulgurante serait un véritable euphémisme. Cure, son premier album, s'est directement placé en tête des charts lors de sa sortie. Aujourd'hui, Eddy de Pretto peut se vanter d'avoir réalisé un bel exploit puisque l'album a été sacré double disque de platine avec près de 200.000 ventes (dont 120.000 pures). Et pour couronner le tout, il se produit partout à guichet fermé.

L'album "Cure" d'Eddy de Pretto est certifié Double Platine ! ????????200 000 équivalents ventes ????Bravo ! ????@eddydepretto ????@umusicfrance pic.twitter.com/CYEmlTxKf3 — Le SNEP (@snep) 10 décembre 2018

Il y a quelques semaines, le Kid a d'ailleurs offert une réédition de ce premier opus réussi (Culte), proposant ainsi quelques inédits. Cette distinction, Eddy de Pretto va la célébrer avec une tournée des zéniths : après avoir parcouru le pays et surtout, après avoir fait la tournée des festivals, il se produira notamment à Lille, ou encore à Paris dès 2019.