Eddy de Pretto, Cats on Trees, Julien Doré... les concerts à ne pas manquer en mai à Paris 

Le mois d'avril fut chargé en matière de concert : Niall Horan au Zénith, Sam Smith à l'AccorHotels Arena, Calum Scott au Yoyo... il fallait tenir le rythme. On vous rassure, le mois de mai sera tout aussi rempli. Au programme ce mois-ci, le prodige Eddy De Pretto, Cats on Trees ou encore Katy Perry.

Le 02 mai - On vous l'accorde, ce sera peut-être un peu compliqué. Mais Eddy De Pretto est un phénomène à voir absolument sur scène. La bonne nouvelle si vous manquez le Kid ce soir, c'est qu'il s'offrira la scène de l'Olympia en novembre prochain avant de débarquer au Zénith en mars 2019.

Le 16 mai 2018 - Leur deuxième album NEON est dans les bacs et clairement, c'est une pépite. Le duo pop Cats On Trees est de retour avec un disque frais, dansant et qui inévitablement devrait s'inscrire dans vos classiques. Le 16 mai prochain, ils le défondront à la Cigale.

Le 18 mai 2018 - On reste à la Cigale ! Le groupe britannique qui vient tout juste de dévoiler son dernier clip (Hair Too Long) posera ses amplis à la Cigale, le temps d'un concert (complet, on préfère vous prévenir). Ils y défondront leur dernier album (Night Edition) mais devraient présenter quelques nouveaux morceaux qui, eux, seront à retrouver sur leur opus à paraître en juiller prochain.

Le 22 mai 2018 - Le duo Brigitte est parti en tournée pour défendre son excellent opus, Nues. Pour les avoir en live lors de Creative Live Session en janvier dernier, on espère sincèrement que vous avez vos places... car évidemment, c'est complet.

13 mai 2018 - Sa première date à l'Olympia est prévue pour le 13 mai mais d'autres suivront (complètes, malheureusemnt). Julien Doré poursuit son VOUS & MOI Tour, une série de concerts beaucoup plus intimistes. De quoi faire le plein de poésie avant de partir en pause.

Les 29 et 30 mai 2018 - Ils sont enfin de retour ! Alex Turner et sa bande investiront la scène du Zénith les 29 et 30 mai prochains. Un nouvel album est attendu, des festivals sont programmés un peu partout en Europe. On a hâte, on préfère le dire.

Last but not least, Katy Perry s'offrira un AccorHotels Arena le 30 mai prochain. Et vous savez quoi ? Virgin Radio vous offre vos places. parce que oui, on est comme ça.

Et vous, quel concert ne voulez-vous pas manquer ?